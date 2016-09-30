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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 09:53 BJT

《中国重要政经日程》--9月30日-11月23日

=============================今日重要政经日程==========================

9月30日（周五）

*--10:00 国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部总工程师陈宜明介绍大力发展装配式建筑有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

10月12日（周三）

*-- 第七届拉美中国投资人峰会在北京举行。

10月19日（周三）

*--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

10月24日（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

11月10日（周四）

*--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月23日（周三）

*--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 李文科)

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