《中国重要政经日程》--9月30日-11月23日

*-- 第七届拉美中国投资人峰会在北京举行。

*--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。