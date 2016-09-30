《中国重要政经日程》--9月30日-11月23日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
=============================今日重要政经日程==========================
9月30日（周五）
*--10:00 国务院政策例行吹风会，住房城乡建设部总工程师陈宜明介绍大力发展装配式建筑有关情况。
=============================近期重要政经日程==========================
10月12日（周三）
*-- 第七届拉美中国投资人峰会在北京举行。
10月19日（周三）
*--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。
10月24日（周一）
--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。
10月27日（周四）
--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。
11月10日（周四）
*--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
11月23日（周三）
*--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 李文科)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583