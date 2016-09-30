《中国报摘》--其他报纸重要消息9月30日

**上海证券报**

--中国国家发改委出台《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》，拟下调补贴力度，其中光伏电价调降幅度最大。业内人士分析这有利于控制国内光伏产业过热。

--精达股份 披露重组方案，拟收购物联网及网络运营平台整体解决方案供应商高锐视讯100%股权，作价60亿元人民币；同时发行股份作价900万元收购香港高锐持有的Enablence5.89%的股权，后者在加拿大多伦多交易所上市。

**证券时报**

--东兴证券 公告，全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co., Ltd）9月27日于境外发行固定利率高级无抵押债券，总额3亿美元，该期债券于9月28日在新加坡交易所上市。(完)