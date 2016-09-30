《香港报摘》--经济日报9月30日

**头版头条**

--人民币明日纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）篮子货币，标志国际化新里程的同时，亦意味未来10年3万亿美元的人民币业务商机争夺战开打。

**其他**

--接近承销团的人士指出，邮储银行 去年底引入战略性投资者时，曾传出由瑞银 担当战略性投资者，但背后同时设立专门用于投资邮储行的基金供投资者认购，令投资者能间接入股邮储行。

--中信里昂与亚洲公司治理协会联合发表《2016年公司治理观察报告》，香港在亚洲区内排名第二，屈居在新加坡之后。其中，香港在会计及审计，以及公司管治文化的范畴中，排名较低。

--正在德国的金管局总裁陈德霖日前于研讨会上对当地企业推广，可以利用香港作为进军内地市场的据点，捕捉内地经济增长机遇。（完）

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