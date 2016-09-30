更新版 1-韩国数据：8月工业生产降幅创19个月来最大且逊于预期，受汽车业拖累

汽车产量较7月减少17.7%，推低制造业指数。半导体产量下滑5.2%；同时非金属矿业增加4.4%。

一企划财政部官员表示，罢工等一次性因素是下滑的主因，指称如果扣除汽车产量，月度降幅只有约0.3%。

韩国企划财政部长官柳一镐本周稍早表示，现代今年自7月起的罢工已导致累计损失近2.5万亿韩元。

服务业经季节调整的产出较前月增加0.7%，7月修正后为下滑0.3%。

周五的数据，加上10月1日将公布的9月出口数据，将形塑市场对韩国央行利率决议的预期。目前利率处于纪录低位1.25%。

KTB Securities分析师Chae Hyun-kee表示，尽管产出指标下降，韩国央行可能会更加关注“家庭债务和外部因素”，除非经济指标大幅恶化。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞)