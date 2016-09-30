《香港报摘》--信报9月30日

**头版头条**

--石油出口国组织（OPEC）周三出乎意料同意减产，是2008年金融海啸后，八年来首次，带动欧亚股市走强。

**其他**

--本港停车场地坪铺设公司邝文记、内地券商兴证国际、翻新工程公司IBI Group本周公开招股，另外沛然环保顾问则以全配售上市，四只新股共集资最高约16.12亿港元。

--亚洲公司治理协会总裁艾哲明周四表示，支持证监会及港交所 推出的上市监管架构改革，认为改革建议虽未尽完善，但方向正确。

--东方海外 执行董事董立均表示，现时贸易增长速度有限，内地市场则开始由电商主导，业界应积极主动发展新的物流策略。 （完）

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