《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月30日

*工商时报：

--台化 彰化厂三套汽电设备的许可证因无法如期换发新照，确定惨遭关厂命运，台化副董事长洪福源昨日召开记者会，强硬指责彰化县政府居心叵测。他沈痛表示，彰化厂不得不停，但也将依法诉愿、行政诉讼、陈情监察院及申请国赔，穷尽一切救济手段，保护员工及股东权益。

--晶圆代工龙头台积电 共同执行长刘德音昨日出席台湾半导体协会(TSIA)年会时表示，无所不在运算(ubiquitous computing)时代已经来临，台湾在全球产业链的优势不能流失，要加重投资及研发。台积电去年全年研发费用高达650亿台币，占全台湾上市柜制造业研发支出比重高达11.2%，今年支出还会更高，台积电会承诺在台湾持续创新。

*经济日报：

--兆丰案闹得沸沸扬扬，立法院财委会昨天为此召开秘密会议，但部分泛绿立委看完相关资料找不到国民党洗钱证据，将兆丰案究责矛头指向金管会主委丁克华。

--勤业众信总裁郭政弘表示，国际间正吹起一波积极加强监管的风潮，包括管辖权、移转订价及反避税等相关改革，中国大陆从十二五到十三五，同样将加强监管列为税制改革的手段之一。建议台资企业应充分准备、尽早评估，加速研拟配套措施以因应中国大陆税制变迁。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。