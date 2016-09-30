《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月30日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--台化 彰化厂三套汽电设备的许可证因无法如期换发新照，确定惨遭关厂命运，台化副董事长洪福源昨日召开记者会，强硬指责彰化县政府居心叵测。他沈痛表示，彰化厂不得不停，但也将依法诉愿、行政诉讼、陈情监察院及申请国赔，穷尽一切救济手段，保护员工及股东权益。
--晶圆代工龙头台积电 共同执行长刘德音昨日出席台湾半导体协会(TSIA)年会时表示，无所不在运算(ubiquitous computing)时代已经来临，台湾在全球产业链的优势不能流失，要加重投资及研发。台积电去年全年研发费用高达650亿台币，占全台湾上市柜制造业研发支出比重高达11.2%，今年支出还会更高，台积电会承诺在台湾持续创新。
*经济日报：
--兆丰案闹得沸沸扬扬，立法院财委会昨天为此召开秘密会议，但部分泛绿立委看完相关资料找不到国民党洗钱证据，将兆丰案究责矛头指向金管会主委丁克华。
--勤业众信总裁郭政弘表示，国际间正吹起一波积极加强监管的风潮，包括管辖权、移转订价及反避税等相关改革，中国大陆从十二五到十三五，同样将加强监管列为税制改革的手段之一。建议台资企业应充分准备、尽早评估，加速研拟配套措施以因应中国大陆税制变迁。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583