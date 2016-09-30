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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 08:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆脱离隔夜高点，此前曾升至101.84

路透9月30日 - 0014GMT

* 对欧洲银行业的担忧引发避险情绪，股市和美元/日圆下滑

* 海外投资者自102.00日圆上方有不少卖盘

* 今日料在略高于101日圆的水准交投，日本月度、季度、财年上半年结束，市场较清淡

* 日本出口商再次看向102.00日圆上方，下半财年预算可能假设该货币对在98-100日圆(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 王颖)

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