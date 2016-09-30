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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 08:33 BJT

《香港重要政经日程》--9月30日-10月11日

================== 今日重要政经消息=================

9月30日（周五）

沪股通暂停至10月11日恢复交易。

泉州汇鑫小贷 首日挂牌。

公布8月份零售销售数字。

公布8月份M-3货币供应数字。

公布8月份外汇基金资产数字。

AEON CREDIT 公布中期业绩。

伯明翰环球 公布全年业绩。

中国天化工 公布全年业绩。

华建控股 公布全年业绩。

亨泰 公布全年业绩。

华瀚健康 公布全年业绩。

创益太阳能 公布全年业绩。

10:00 现代牧业 股东特别大会。

14:30 普汇中金国际 股东周年大会。

*14:30 星展中国及香港宏观经济展望简报会。

15:00 中国绿色食品 股东周年大会。

16:30 美亚娱乐资讯 股东周年大会。

*16:30 民信金控 最新业务发展简报会。

================== 近期重要政经消息=================

10月3日（周一）

恒生银行 宣派第三期中期股息。

汇丰控股 宣派第三期中期股息。

11:30 海航实业集团 股东特别大会。

10月6日（周四）

本间高尔夫 首日挂牌。

瑞慈医疗服务 首日挂牌。

10:00 香港建设 股东特别大会。

10月7日（周五）

公布9月底止外汇储备资产。

辰罡科技 公布第三季业绩。

10月10日（周一）

重阳节翌日公众假期。

10月11日（周二）

沪股通及港股通恢复交易。

10:00 华润置地 股东特别大会。

10:00 吉利汽车 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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