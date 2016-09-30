《全球重要经济事件一览表》--9月30日-10月7日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(除特别说明外，均为GMT时间)
9月30日(五)
美国达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Stemmons Corridor商业协会第35届年会的问答环节(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
卢布尔雅那--德国央行副总裁Claudia Buch就信贷周期发表演说。
东京--日本央行总裁黑田东彦以及前美国财政部长萨默斯在日本央行和加拿大央行主办的研讨会中，就金融及物价稳定发表演说(0000)。
10月3日(一)
马德里--全球合作中心(Global Interdependence Center)主办“2016年中央银行系列讨论会：马德里”(至10月4日)。前法国央行总裁诺亚将出席。
10月4日(二)
悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。
奥克兰--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济事态和货币政策发表讲话(2350)。
查尔斯顿--美国里奇蒙联储银行总裁拉克尔就“经济展望，2016年10月”发表讲话(1205)。
孟买--印度央行货币政策委员会会议。
10月5日(三)
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在该行主办的一场会议中发表演说(1330)。
亨廷顿--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在马歇尔大学与学生进行对话(1700)，随后发表演讲，题为“美联储管理是否需要改革”(2100)。
法兰克福--欧洲央行管委会会议。无利率决定。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在华尔街日报伦敦办公室发表演讲(0830)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。
加拿大魁北克--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)发表讲话(1535)。
10月6日(四)
墨尔本--澳洲央行经济主管肯特发表演说(0530)。
纽约--欧洲央行执委普雷特发表演说(0715)。
魁北克--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1535)。
新德里--印度经济峰会(至10月7日)。
10月7日(五)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说，主题为“美联储沟通”(1645)。
凤凰城--旧金山联邦储备银行高级副总裁Mary Daly发表演说，主题为“美国经济前景及支持美国梦的教育角色”(1940)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团2016年年会(至10月9日)。
渥太华--加拿大央行公布企业前景调查(1430)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583