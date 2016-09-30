《全球重要经济事件一览表》--9月30日-10月7日

美国达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Stemmons Corridor商业协会第35届年会的问答环节(1700)。

卢布尔雅那--德国央行副总裁Claudia Buch就信贷周期发表演说。

东京--日本央行总裁黑田东彦以及前美国财政部长萨默斯在日本央行和加拿大央行主办的研讨会中，就金融及物价稳定发表演说(0000)。