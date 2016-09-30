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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 09:08 BJT

《全球汇市》日圆和瑞郎兑美元均接近一个月高点，因风险情绪受挫

英镑兑美元 报1.2972，对英国央行未来数月可能进一步放宽政策的预期带来压力。
    
    英镑本季跌2.6%，为连续第五季下跌，且为1983-84年以来最长季度连跌纪录。
    
    一些汇市分析师认为，英镑前景仍暗淡，因担心英国退欧将拖累英国经济步入衰退，并扩大其不断膨胀的
经常帐赤字。英国的经常帐赤字在发达国家中已属最高行列。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1215  1.1221  -0.05  +3.27  1.0860
    美元/日圆            101.04  101.01  +0.03 -16.01  120.30
    欧元/日圆         113.32  113.36  -0.04 -13.14  130.47
    美元/瑞郎            0.9660  0.9660  +0.00  -3.57  1.0018
    英镑/美元            1.2954  1.2967  -0.10 -12.10  1.4738
    美元/加元            1.3156  1.3141  +0.11  -4.94  1.3839
    美元/离岸人民币       6.6750  6.6692  +0.09  +1.63  6.5680
    澳元/美元            0.7619  0.7633  -0.18  +4.73  0.7275
    新西兰元/美元        0.7233  0.7247  -0.19  +5.98  0.6825
    澳元/日圆         76.970  77.140  -0.22 -12.15  87.620
    新西兰元/日圆     73.090  73.270  -0.25 -10.84  81.980
    英镑/日圆         130.88  130.99  -0.08 -26.15  177.22
    澳元/新西兰元     1.0531  1.0522  +0.09  -1.25  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 李婷仪/陈宗琦/龚芳/杜明霞/李爽  审校 王丽鑫/戴素萍/张明钧/李婷仪)

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