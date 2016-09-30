《全球汇市》日圆和瑞郎兑美元均接近一个月高点，因风险情绪受挫

英镑兑美元 报1.2972，对英国央行未来数月可能进一步放宽政策的预期带来压力。 英镑本季跌2.6%，为连续第五季下跌，且为1983-84年以来最长季度连跌纪录。 一些汇市分析师认为，英镑前景仍暗淡，因担心英国退欧将拖累英国经济步入衰退，并扩大其不断膨胀的 经常帐赤字。英国的经常帐赤字在发达国家中已属最高行列。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1215 1.1221 -0.05 +3.27 1.0860 美元/日圆 101.04 101.01 +0.03 -16.01 120.30 欧元/日圆 113.32 113.36 -0.04 -13.14 130.47 美元/瑞郎 0.9660 0.9660 +0.00 -3.57 1.0018 英镑/美元 1.2954 1.2967 -0.10 -12.10 1.4738 美元/加元 1.3156 1.3141 +0.11 -4.94 1.3839 美元/离岸人民币 6.6750 6.6692 +0.09 +1.63 6.5680 澳元/美元 0.7619 0.7633 -0.18 +4.73 0.7275 新西兰元/美元 0.7233 0.7247 -0.19 +5.98 0.6825 澳元/日圆 76.970 77.140 -0.22 -12.15 87.620 新西兰元/日圆 73.090 73.270 -0.25 -10.84 81.980 英镑/日圆 130.88 130.99 -0.08 -26.15 177.22 澳元/新西兰元 1.0531 1.0522 +0.09 -1.25 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李婷仪/陈宗琦/龚芳/杜明霞/李爽 审校 王丽鑫/戴素萍/张明钧/李婷仪)