《香港报摘》--其他报纸重要消息9月30日

**明报**

--新昌集团 在澄清公告中指出，被匿名分析质疑，向非执行主席林卓延夫妇拥有或有关连的公司所收购的内地地产项目，详情已经在过去的股东通函中提及，且各项交易亦已举行股东特别大会，并获独立股东批准进行。

--阿里巴巴 旗下香港创业者基金宣布，再投资3间本地初创企业，包括较为港人熟识、由前投资银行家“美女厨神”朱嘉盈创办的知名美食生活分享平台日日煮（DayDayCook）。

**星岛日报**

--数码通 总裁叶安娜称，目前iPhone7的销情理想，料今年下半年该公司的手机销售成绩会优于上半年，至于去年推出的流动支付系统“KISS”已搁置发展。

--消息指，复星医药旗下以色列医疗美容器械生产企业Alma Lasers最快下周向港交所入纸申请上市，中金及富瑞将负责是次上市事宜。

**苹果日报**

--万达集团发声明称，从报导获知，时任万达商业大连公司总经理冷传金及财务副总韩玉秋，在2008及2009年挪用公司30万元人民币来行贿，并直指冷传金要负主要责任，故此集团会与他终止合约。

--极少出售香港商厦的印尼财团De Monsa，趁市道大旺，成功售出放售多时的湾仔会展广场办公大楼三层楼面，涉资近14亿港元。

**东方日报**

--中小型物业带动楼市升温，采用按揭保险的上车客趋增，按揭证券公司八月份新批1,775宗按保，按月飙24%。

--电视广播 公布发行由公司作担保于2021年到期，总值5亿美元，年息为3.625%票据，集资净额4.9537亿美元将用于拓展数码新媒体业务等用途。

**文汇报**

--2010年诺贝尔经济学奖得主之一的克里斯托弗．皮萨里德斯香港发表演讲时表示，虽然英国公投已过去3个月，无论英国还是环球经济均未出现大波动，但双方谈判结果的不确定性，仍有可能引起新一轮的经济危机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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