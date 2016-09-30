港报财经评论：沙地态度变，油市从此不一样--信报9月30日

沙地态度变 油市从此不一样/ 习广思

石油出口国组织（OPEC）出乎市场预料地决定减产，带动油价急升逾5%，连带美股也受油股推动在周三升逾百点。油价升跌，对全球经济影响深远，由新兴国家收入、到美国通胀影响再到利率前景，环环相扣，了解油价走向对投资部署也有很大作用。

市场早前对这些产油国在今次会议上达成减产协议多抱观望态度，原因是身为OPEC成员国的伊朗、利比亚和尼日利亚都正试图提高产量，而沙地阿拉伯和非OPEC成员国俄罗斯的原油产量也一直接近历史最高水平。

是次会议决定把石油日产量减至3,250万桶至3,300万桶，据早前《华尔街日报》报道，会上可能商讨一项全球在一年内减产近每日100万桶的提议，为油组11月正式会议达成协议铺路，倘落实将是前年起油价大跌以来，油组首次有实质行动。

在建议下，沙地将承担大部分减产「配额」，预料从8月接近每天1060万桶的纪录高位，日产量减40万桶，令伊朗增产空间扩大，并建议伊朗把产量冻结在每天370万桶--虽然伊朗正寻求将产量提高至逾400万桶。

《纽约时报》评论认为，是次减产只削减了全球石油生产总量约1%，几乎不会对石油供应和油价产生根本影响；其他石油业分析员也指出，OPEC这次8年以来首次达成的减产协议可能只是政治姿态，不足以稳定石油市场。

以上结论，并没有对原油供应及需求的未来前景作出全面评估，因此就凭这1%数字来判定对油市无影响是非常轻率的。过去两年的石油供应过剩，是伴随着欧洲、美国，以及日本的经济停滞不前、需求减少，油价暴跌有其根本原因，加上炒家们推波助澜，油价于是腰斩后仍可再跌。

摩根士丹利预料，以上减产协议把市场实现再平衡的时间提前至2017年初；野村则认为，原油市场可能在今年第四季度就变成供不应求。大好友还有高盛，该行发表报告指出，OPEC有关决定，是基于市场对油价需求出现了历史性下滑，同时，环球炼油胃纳下跌，亦为减产带来助力，又预期若油组严格执行限产协议，其他一切因素维持稳定，推算将带动明年上半年每桶油价上升7至10美元。

据路透消息，与会各方当天举行长达4个半小时的会议后达成上述共识，这表明OPEC首次承认需要采取行动来纾缓导致产油国经济受到重创的油价大跌问题。

这次沙地带头减产，很可能是财政上难以持续承受高昂的赤字预算。沙地的预算赤字高踞全球20大经济体首位，其首次国际债券的发行也被推迟。为应对油价持续低迷，沙地或要连年保持赤字预算，该国曾经提出透过主权基金大规模向外投资，以发展多样化经济及降低对石油收入的依赖。国际货币基金组织估算，沙地今年的财政赤字将相当于经济总量的13.5%，迫使政府须举债320亿美元。

沙地阿拉伯今年4月底公布大规模经济改革计划，该国准备透过公开招股，出售国营石油公司沙地阿美（Saudi Aramco）不多于5%股份，预计筹集2万亿至2.5万亿美元，作为重整主权财富基金的资金，盼基金成为沙地海外投资枢纽。

沙地主权基金其后于6月以35亿美元入股美国打车软件公司Uber约5%股权，一度引起市场对该「大水喉」的关注；然而，此后已经再无新动作，如果美国与沙地真的因最近通过允许美国人起诉沙地参与911恐怖袭击的法案，而令两国交恶，沙地恐怕很难再大规模投资美国公司了。

另一方面，以当前经济环境，根本难以找到具吸引力、高回报的投资。为求安全，国债收益率就低得可怕了；而公司债却非常受经济因素影响，除非全球经济突然大兴旺，否则一旦加息，经济又无起色，不少高风险企业债都有违约可能，而投资级别债券回报却非常低。

以上减产协议间接确认了沙地的经济改革已经无功而还，最后仍是要靠谷起油价维持国家收入。

假如油价明年大升，享受了10多年低汽油价格的美国消费者，将要支付更高的零售价格；通胀可能因此而上升；经济衰了好几年的俄罗斯，在国际舞台上可能又会活跃起来。总之，世界政经因素会从此不一样，关键是沙地放弃了此前有利低油价的政策，股民可以留意中海油 及一众石油设备股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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