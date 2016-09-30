国际油市：油价连两天跳涨后，因浮现获利卖压而回跌

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
布兰特原油和美国原油周线有望双双上涨7%左右。
OPEC周三同意把每日原油产量缩减至3,250-3,300万桶之间。路透估算，该组织8月产量水平在每日3,350万桶左右。
然而，各国产量将在11月OPEC下次召开正式会议时作出决定，届时也会邀请俄罗斯等非OPEC国家加入减产的行列。
高盛分析师称，油价上涨将刺激非OPEC国家的生产，尤其是美国的页岩油。过去13周，美国活跃钻机数有12周出现增长。
市场等待能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)将于今日晚些时候发布的美国活跃钻机数周度数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/侯雪苹；审校 徐文焰/李爽)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。