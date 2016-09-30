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货币新闻 | 2016年 9月 30日 星期五 09:04 BJT

国际油市：油价连两天跳涨后，因浮现获利卖压而回跌

布兰特原油和美国原油周线有望双双上涨7%左右。

OPEC周三同意把每日原油产量缩减至3,250-3,300万桶之间。路透估算，该组织8月产量水平在每日3,350万桶左右。

然而，各国产量将在11月OPEC下次召开正式会议时作出决定，届时也会邀请俄罗斯等非OPEC国家加入减产的行列。

高盛分析师称，油价上涨将刺激非OPEC国家的生产，尤其是美国的页岩油。过去13周，美国活跃钻机数有12周出现增长。

市场等待能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)将于今日晚些时候发布的美国活跃钻机数周度数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/侯雪苹；审校 徐文焰/李爽)

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