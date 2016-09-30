港报财经评论：好消息刺激，油股、煤股齐向好--经济日报9月30日

好消息刺激 油股、煤股齐向好/ 林瑞芬

第三季即将过去，展望第四季，大市相对颠簸，面对外围市况波动风险的可能性仍在，但北水渐进，风险与机遇并存。

恒指 昨收报23,739点，升0.5%，国指 收报9,794点，升0.8%，大市成交额近591亿港元。上周估计，国指守于9,500楼上结算，而本周又是先跌后回稳，平稳过渡第三季末。

美国联储局副主席费希尔（Stanley Fischer）周初曾对美国政策利率过低表示担忧，但不主张大幅加息，亦表示不知道何时加息。而联储局主席耶伦（Janet Yellen）周三于国会作证时表示，公开市场委员会（FOMC）多数委员认为在今年有必要加息，联储局将在当前路径上逐渐移除宽松措施，但加息没有固定时间表，大卖关子。不过，据芝加哥商业交易所集团（CME Group）的「美联储观察」（FedWatch）工具来看，交易商目前预测联储局在11月份政策会议上加息的可能性为10.3%，12月份加息的可能性则逾5成。展望第四季，美息的去向，以及总统选情将是左右港股起伏不定的主因。

虽说美国料在今年底加息一次，但之后呢？费希尔都不主张大幅加息，环球货币面仍处宽松状态，金融乱象存在。中国而言，监管严，股民乖乖，在股市连波幅都没有之下，投资者只好把一腔激情放在房地产上。房地产兴旺，也有内银的配合贷款，笔者从一位内银行长口中听说，现在银行最怕是降准，那表示又多闲钱要借出，奈何有质素的贷款人少，借钱出来，坏帐风险高。内地近年从事实业发展也困难，借钱生意人、厂家，最终一旦无钱还，回收厂家设备也不值钱，算来算去，还是借钱出去做楼按为妙，至少无钱还都可以回收银主盘。

从此说法推论，中央此际虽知房价高涨，也不能狠心打击，这又最终影响疲弱的内银业，内房市道如何稳定发展，真的考验决策者智慧了！不过，近月，大部分内房H股于高位窄幅争持，未能再挺进，反映投资者担忧中央还是会出手调控。华润置地 股价于后市如失守50天綫（现处21.5港元），昨收报22.5港元，宜考虑减磅；中国海外 股价支持在25港元，昨收报26.8港元，后市主要观察相关支持会否试穿。

最新石油输出国组织同意限产，即时刺激三大油股昨日上升，中海油 升5.1%、中石化 升4%、中石油 升3%。从经验来看，以往油组协议的执行并不好，没有配额限制的国家取态将如何，也是未知数。短期激情过后，还需要审慎观察。本月笔者曾建议候5.2至5.3港元吸纳中石化，昨收报5.68港元，现在薄有微利，作中綫投资已持有的话，短綫上望5.8港元，中期目标维持挑战6.5港元不变。这是基于认为国际油价不会大幅急升，但又已摆脱低位，这给予中石化更佳的获利能力，上游石油挖掘业务不至于大幅亏损，而炼油业务又可在相对低而稳定的油价下，取得最大成本效益。

除油股之外，煤炭股亦飞升，中国神华 昨股价升3.8%至15.8港元，最高见15.96港元，创52周新高；兖煤 升9.6%至5.39港元；中煤能源 升7.5%至4.3港元。据发改委网站数据，今年1至8月，全国煤炭产量21.8亿吨，按年下降10.2%，供给侧改革初见成效。

据德银本月的一份报告指出，内地276天煤炭限产令行业定价回升取得满意效果，秦皇岛5,500大卡动力煤价由每吨360元人民币，回升至550元人民币。踏入10月，全国多地将迎来备冬储煤高峰时期，需求料增加，近月煤价高企不下，煤价上涨过快会担忧打压下游需求，同时担心政府出手调控，初步要求煤企增产以抑煤价，但对去产能总需求之国策料不变。

德银认为，内地于2016、2017及2018年煤价每吨分别在445元、468元及450元人民币，摆脱前低位，在相对稳定价格底下，直接利好行业盈利，该行尤其看好神华，重申「买入」评级，目标价由15.9港元上调至18.54港元。配合走势分析，神华近周突破高位阻力15港元，逐步摆脱阻力，守于其上，不排除挑战下一个阻力18.6港元，接近德银目标价。只是内地有形之手在控煤价，飞涨要控，对投资者买卖情绪有一定影响，预期波动性也剧烈。（完）

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