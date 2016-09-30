港报社评：翠湖维修围标案，不应只惩处一人--明报9月30日

沙田翠湖花园翻新工程围标案，承认4项控罪的工程判头丘瑞田，在区域法院被判监两年11个月。这宗围标案有标志性意义，涉及款项庞大，其余涉案人等呼之欲出，不过迄今只有工程判头被惩处，廉署对其他人等的处理仍然讳莫如深。另外，这宗围标案揭示翠湖业主惨遭盘剥的无奈和痛苦，实际上也是全港许多小业主的现实写照，事态关乎千家万户的民生大事，政府应该认真正视，例如成立「楼宇维修监察局」保障小业主的权益。

翠湖花园维修中标价2.62亿港元。据廉署委请港大团队研究了「楼宇更新大行动」426幢旧楼维修成本数据，透过统计模型建立的资料库，估算翠湖花园维修工程成本约4500万港元，以全部840户计算，每户摊分约5.4万港元，按中标价计算，翠湖花园每户需缴付21万至35万港元不等，差距达5、6倍。案情揭露的情况，证实围标使维修出现天价。

丘瑞田承认就翠湖花园翻新工程招标之前，他作为中间人安排3方面人等商议围标细节，使承办商最终分别以「第三高」及「第三低」的标价承办顾问合约及翻新工程，涉及贿款达4500万港元。丘瑞田并披露涉及人等获得的贿款，分别为1500万港元、260万港元、2600万港元和他获得131万港元。丘瑞田的交代，清楚无误地指出涉及围标人等的姓名和身分，按一般理解，廉署调查应无难度。另外，丘瑞田涉及的罪行是串谋行贿，理应有共犯，他已经清楚指出与哪些人共同犯案，迄今为何只有丘一人受惩处，相信很多人都想知道答案。

就围标行径，当局鼓励知情者举报，竞争事务委员会也期望获得资料介入调查。事实上，围标操作十分隐蔽，若无知情者爆料，很难有证据构成检控；翠湖花园围标被捅出来，区院法官在判刑时指出，丘瑞田并非纯粹为了正义而揭发事件，而是企图藉举报向围标商人施压，促使他们支付他认为应得的贿款。这情况可理解为：若丘瑞田满意贿款，也不会爆料。现在只有他一个人承担结果，其他涉案人等却逍遥法外，则日后会否打击了一些人揭破围标黑幕的积极性，值得关注。因为提供资料之后，当局未能把不法之徒绳之于法，爆料者却已暴露了身分，可谓极不公平；就此，廉署须在适当时间交代。

翠湖花园围标案是十分典型的「一条龙」运作，持份者暗中商议和部署，小业主根本无能力抵挡；竞委会发表首份成立后的研究报告，亦确认了有操纵投标行为。过去几年，传媒报道的围标个案不知凡几，小业主被围标集团「㩒住抢」，付出的维修费，高昂得明显不合理，使楼宇维修成为许多市民的噩梦。虽然如此，政府对于围标和小业主的困苦，却看不到有足够认知。

例如，竞委会的研究发现政府出资35亿元的「楼宇更新大行动」，也有操纵投标行为。不过，去年11月，政务司长林郑月娥在一次公开活动之后，主动回答记者对发展局长的提问，她说亲自问过廉政专员白韫六，「他给我的答覆就是在『楼宇更新大行动』里面的旧楼维修，是没有出现围标的情况」。提出这一点，并非说什么人不诚实，而是要指出若政府就围标的认知若与市民一致，则官民对于是否存在围标，为什么会有如此落差？政府与民情脱节，这是一个实例。

围标横行霸道，小业主闻维修而色变，除了无奈缴付高昂维修费，许多时候还被低劣工程质素折磨。例如翠湖花园小业主发现安装在墙身的热水炉，与墙身之间被填封，需自费搭棚清除填封物料，才可以更换热水炉，有小业主因而向承建商索偿。翠湖花园维修对小业主的困扰，可以欲哭无泪来形容，其他许多小业主都感同身受，只是程度不同而已。本港每年新增约500幢楼龄30年以上的楼宇，都已进入维修楼龄，这是每年以数十以至百亿元计的生意。因此，政府对于围标之遗害，勿再继续等闲视之，应该多管齐下，包括堵塞法律漏洞，加强公衆教育和执法，向小业主提供专业支援等，并成立「楼宇维修监察局」，保障市民权益，以免市民因为楼宇维修而任人宰割。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘