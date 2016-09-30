港报社评：油组减产共识，美息横添变数--经济日报9月30日

石油输出国组织（油组）原则上同意减产，令油价急弹。惟不单如何摊分减产，或令减产拉倒，且油组成员向来「超产」，美页岩油又增产拦路，故油价虽见底，但升势亦令市场存疑。

出乎市场预料，油组原则上同意将油组每日产油量由上月的3,324万桶，降至3,250万桶到3,300万桶之间，细节则将在11月的例会上讨论商定，油价昨应声急升逾6%。

惟油价急升过后，已见回软，此因市场看到油价面对3座大山。其一，油组昨天获得的只是原则上同意，真正关键的是谁付钞，即如何在成员国之间分配减产份额。纽约期油价格自2014年中每桶近110美元直泻至今年2月最低26美元，不见了近8成，石油生产国的经济与财政伤到见骨，即使实力最强、多番企硬不限产，遑论减产的沙特阿拉伯，亦最终低头同意减产以托油价止蚀。

惟油价能托升固然好，但减产则势损卖油收入，大家都希望别人多减、自己少减，尤其刚得到美国取消制裁，重新输出石油的伊朗，势不会减产，故除非沙特愿意背起甚大减产份额，否则减产将会拉倒。

其二，油组出口配额向来只属君子协议，无力严格执行，有分析指出，油组过去的平均产量都较配额高出4.8%，若「超产」继续，即使表面上油组达成减产协议，明年油组的实际产量几可肯定高于上月每日3,300万桶的水平，即虽说减产但供应实增。

其三，更重要的是，令油价急泻的主凶，即美国页岩油，受到过去两年油价大跌的压力，均致力于降低成本、提升生产力，现时不少页岩油井的生产在油价每桶40美元已能微利。美国其中一个主要油商Chevron已表示，本月每桶油价企于40美元，其公司已有1,300个油井可生产获利，若油价企于50美元一桶，可盈利油井将增至4,000个。

事实上，美国投产的页岩油井数目，已于今年5月回升，故油价再升只会令更多页岩油投入市场。故油组最后纵能达成协议，油价于50至55美元水平势遇甚大阻力，为油价上升封顶，油价虽然见底，但升极有限。

惟值得注意的，协议若能落实，将推升油价以至广泛以石油为原料的物价，或增添储局对通胀的忧虑，左右今年11月、12月的议息决定。故油价虽升势有限，对其影响却不能掉以轻心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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