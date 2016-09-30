全球金市：黄金小涨因股市下跌，但周线料下滑

亚洲股市周五盘初追随美股跌势。

美国第二季经济增长并未如之前所想的那么迟缓，因出口增长大于进口，而且企业增加投资，给经济前景带来希望迹象。

但其他数据显示，美国8月成屋待完成销售指数下跌2.4%，为1月以来最低。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称,由于通胀预期受控，且通胀本身亦低于美联储2%的目标，所以不急于升息。

美联储理事鲍威尔称美国经济状况强健，但由于全球环境疲弱，联储可以继续在升息问题上保持耐心。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，已经是时候推进升息了，称即便加息，货币政策也依然宽松。

周五公布的日本央行9月议息会议意见摘要显示，央行决策者热烈讨论了调整大规模刺激计划的可行性，有些审议委员怀疑这是否能增强货币政策的灵活性。

加拿大Kirkland Lake Gold 将以10亿加元股票收购澳洲矿商Newmarket Gold 。(完)

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