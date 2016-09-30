全球金市：黄金小涨因股市下跌，但周线料下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
亚洲股市周五盘初追随美股跌势。
美国第二季经济增长并未如之前所想的那么迟缓，因出口增长大于进口，而且企业增加投资，给经济前景带来希望迹象。
但其他数据显示，美国8月成屋待完成销售指数下跌2.4%，为1月以来最低。
明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称,由于通胀预期受控，且通胀本身亦低于美联储2%的目标，所以不急于升息。
美联储理事鲍威尔称美国经济状况强健，但由于全球环境疲弱，联储可以继续在升息问题上保持耐心。
堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，已经是时候推进升息了，称即便加息，货币政策也依然宽松。
周五公布的日本央行9月议息会议意见摘要显示，央行决策者热烈讨论了调整大规模刺激计划的可行性，有些审议委员怀疑这是否能增强货币政策的灵活性。
加拿大Kirkland Lake Gold 将以10亿加元股票收购澳洲矿商Newmarket Gold 。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/李爽 审校 杜明霞/王颖)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583