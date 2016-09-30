香港新股：泉州汇鑫小贷首日挂牌，开盘价较招股价高出16%

汇鑫小贷此前以招股价区间1.55-1.75港元的中高端定价，发售1.8亿股H股，集资3亿港元，扣除开支后净额约2.71亿港元将用于扩大贷款业务、策略性收购及加强营销等。上市保荐人为长江证券融资（香港）。

该公司现有股东主要由福建七匹狼公司带领，并包括众多以福建省为基地的知名龙头企业。公司主要提供以信用为基础的短期贷款，贷款期限一般达六个月，而贷款额介乎100万元至1,000万元人民币。（完） (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)