香港个股：汇丰控股早盘初段跌逾1%，上日在伦敦回购逾1,400万英镑股份

路透香港9月30日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港股价早盘初段跌逾1%，上日在伦敦回购逾1,400万英镑的股份。

香港时间09:34，该股跌1.03%，报57.55港元；大市恒生指数 亦跌1.41%。

该行今早在联交所的声明称，周四在伦敦买入约248.3万股普通股，按成交量加权平均价每股5.7753英镑计，涉资约1,434.2万英镑。

截至9月29日，汇丰累计回购111,455,380股普通股，金额约6.29亿英镑。该股周四伦敦收报5.783英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)