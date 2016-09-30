金属期市：期铅与期锡料创数年最佳季度表现，期镍亦走高

谘询机构CRU分析师Dina Yu称，她预计今年全球精炼铅将短缺14.6万吨，中国市场将短缺29,000吨；相比之下，去年这两者均呈现供应过剩。

LME期锡 仍然未成交，但隔夜触及每吨20,025美元，为2015年1月以来最高。锡价本季迄今涨幅已达17.6%，为2013年以来最大。

铅和锡第三季表现优于其他基本金属，期铜 季线则可能连续第二季持平。LME期铜最新下跌0.2%，报每吨4,832美元。

期镍 持稳在每吨10,445美元，跌落周二所及的七周高点10,900。不过第三季已上涨超过10%，追平第二季涨幅。

菲律宾又有20座矿场可能将因环保规定而停工，促使镍价本周兴起又一波涨势。

中国行业组织罕见地出席美国官方听证会。中国有色金属工业协会在会议中反击有关中国过剩铝产能对美方及全球业者构成威胁的说法。

美国铝业(Alcoa) 称，预计美铝分拆成两家独立上市公司一事将从11月1日起生效。(完)

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