中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数升至94.07

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京9月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.06%至94.07；SDR篮子指数持平于95.05，BIS篮子指数微升至94.73 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.81%，SDR篮子指数跌3.83%，BIS指数跌6.87% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子 价 货币较上日 升贬点数 人民币 6.6778 -78 欧元 7.488 -26 日圆 6.6012 45 港元 0.861 -7.4 英镑 8.6546 445 澳元 5.0924 397 新西兰元<NZDCNY=PB 4.8375 228 OC> 新加坡元<SGDCNY=PB 4.8894 174 OC> 瑞郎 6.9108 -386 加元 5.0737 362 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.6168 -9 > 卢布 9.4586 46 泰铢 5.196 131 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.76，较上日微升0.18%；RXY全球在岸人民币指数 报94.66，较上日微 升0.16%；RXY参考离岸人民币指数 报94.91，较上日微升0.12%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.81，较上日微升0.09%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583