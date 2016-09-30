中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数升至94.07

路透北京9月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.06%至94.07；SDR篮子指数持平于95.05，BIS篮子指数微升至94.73 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.81%，SDR篮子指数跌3.83%，BIS指数跌6.87% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子 价 货币较上日 升贬点数 人民币 6.6778 -78 欧元 7.488 -26 日圆 6.6012 45 港元 0.861 -7.4 英镑 8.6546 445 澳元 5.0924 397 新西兰元<NZDCNY=PB 4.8375 228 OC> 新加坡元<SGDCNY=PB 4.8894 174 OC> 瑞郎 6.9108 -386 加元 5.0737 362 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.6168 -9 > 卢布 9.4586 46 泰铢 5.196 131 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.76，较上日微升0.18%；RXY全球在岸人民币指数 报94.66，较上日微 升0.16%；RXY参考离岸人民币指数 报94.91，较上日微升0.12%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.81，较上日微升0.09%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)