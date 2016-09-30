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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 09:55 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数升至94.07

路透北京9月30日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微升0.06%至94.07；SDR篮子指数持平于95.05，BIS篮子指数微升至94.73
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.81%，SDR篮子指数跌3.83%，BIS指数跌6.87%
。

 CFETS篮子货币       今日中间  CFETS篮子
                     价        货币较上日
                               升贬点数
 人民币                6.6778         -78
 欧元                   7.488         -26
 日圆                  6.6012          45
 港元                   0.861        -7.4
 英镑                  8.6546         445
 澳元                  5.0924         397
 新西兰元<NZDCNY=PB    4.8375         228
 OC>                           
 新加坡元<SGDCNY=PB    4.8894         174
 OC>                           
 瑞郎                  6.9108        -386
 加元                  5.0737         362
 林吉特<CNYMYR=PBOC    0.6168          -9
 >                             
 卢布                  9.4586          46
 泰铢                   5.196         131
       
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.76，较上日微升0.18%；RXY全球在岸人民币指数 报94.66，较上日微
升0.16%；RXY参考离岸人民币指数 报94.91，较上日微升0.12%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.81，较上日微升0.09%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）


 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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