企业并购：澳洲Woolworths正与潜在买家磋商出售汽油业务

路透悉尼9月30日 - 澳洲企业Woolworths Ltd 周五表示，该公司正与其汽油业务的几个潜在买家进行磋商；之前Woolworths收到的收购洽询据称价值15亿澳元(11.4亿美元)。

Woolworths为澳洲以销售量计最大的杂货商，该公司表示，已收到几个来自有兴趣买方不完整的有条件收购提议，具体买方信息未透露。

尚未有买方提交正式求购提议，Woolworths表示仍在与潜在买家进行商谈，不过其汽油业务的收购前景仍未底定。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)