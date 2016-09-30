台湾汇市：台币兑美元早盘震荡偏贬，德意志银行疑虑打击风险偏好

路透台北9月30日 - 台币兑美元 周五早盘震荡偏贬。交易员表示，因围绕德意志银行的疑虑打击市场人气，亚洲新兴市场货币多数滑落，但季底出口商的抛汇对台币形成支撑。

昨日央行理监事会议决议暂缓降息，交易员多表示符合预期。惟须关注德银以及美国总统大选等的后续发展，在欧美仍有诸多变数待厘清下，资金料仍停泊亚洲规避风险。

〞外资有些汇出，但他们还能去哪。〞一位银行交易主管说。

另一商业银行交易员则称，今天是季底，出口商有卖汇需求，虽然外资汇出，股市也回落，但台币料将狭幅震荡。

台湾央行周四召开第三季理监事会议，决议维持利率不变，中止此前连续四季的降息循环。央行并称，通膨展望温和，将持续维持宽松金融情势。维持利率不变有助于物价与金融稳定。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点较上日尾盘持平；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.325/31.345，上日收在31.270。

本地时间10:11，台币兑美元报31.380，成交区间在31.350-31.440，上日收在31.356；台股加权指数 则跌0.79%。韩元兑美元 报1,103.7，上日收1098.8。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.220-31.350。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》日圆和瑞郎兑美元均接近一个月高点，因风险情绪受挫

--中国数据：9月财新制造业PMI微升至50.1，经济企稳但增长动力仍不足