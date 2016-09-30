台湾债市：10年券殖利率早盘微跌，央行如预期按兵不动消弥不确定因素

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月30日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周五早盘微跌。交易员指出，由于央行一如多数预期维持利率不变，市场认为央行下季仍将按兵不动，且经济复苏力道仍偏弱，带动盘初105/11殖利率微幅走跌，惟交投清淡料盘整意味偏浓。
他们表示，在央行利率决议的不确定因素消除后，交投依旧淡静以对，早盘105/11殖利率仍在区间内窄幅波动，且该券集中度增高、借券成本偏高皆不利空方操作，令该券殖利率持于低档整理，静待新筹码释出指引方向。
〞大家意见蛮分歧的，不想在这里有动作，没有量没有行情。〞一位外商银行交易员说。
周四台湾央行维持政策利率不变，中止连四季降息循环。一位不愿具名央行官员指出，央行此举关键因素在于：各项台湾领先指标已往正面发展，虽然经济景气仍有下行风险，惟市场悲观情绪已解除，取而代之的是乐观情绪已显现。
本地时间10:18，10年券105/11 殖利率跌1.89基点至0.7021%，成交1.5亿台币。交易员预估该券今日殖利率交投区间料在0.70-0.73%。
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