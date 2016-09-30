中国新债：农发行10月10日将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

路透上海9月30日 - 中国农业发展银行周五公告，将于10月10日招标增发至多200亿元 人民币四期固息债，期限包括三、五、七和10年。 上述四期债分别为该行今年第20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.79%、2.96% 、3.54%和3.58%。具体发行条款如下： 2016年第20、21、17和18期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3年：40亿；5年：60亿；7年：30亿元；10年：70亿元 期限/计息方式 3/5/7/10年固息 招标时间 3/5年：10月10日下午14:00-15:00 7/10年：10月10日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 10月12日 起息日 3/5年：7/27；7/10年：4/22 发行期 10/11-10/12 上市日 10月14日 基本承销额 无 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)