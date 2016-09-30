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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 11:06 BJT

中国新债：农发行10月10日将增发至多200亿元四期固息债，期限3-10年

路透上海9月30日 - 中国农业发展银行周五公告，将于10月10日招标增发至多200亿元
人民币四期固息债，期限包括三、五、七和10年。
    
    上述四期债分别为该行今年第20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.79%、2.96%
、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：      
 
                    2016年第20、21、17和18期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限    3年：40亿；5年：60亿；7年：30亿元；10年：70亿元
    期限/计息方式   3/5/7/10年固息
    招标时间        3/5年：10月10日下午14:00-15:00
                    7/10年：10月10日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          10月12日  
    起息日          3/5年：7/27；7/10年：4/22
    发行期          10/11-10/12
    上市日          10月14日
    基本承销额      无
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
    ----------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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