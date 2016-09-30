更正-日本个股：夏普称将投资574亿日圆于OLED业务

(更正：英文原文有误，内文第二段应为“该生产线于2018年4-6月间投产”，而非“投资在此期间执行”)

路透东京9月30日 - 日本夏普 周五表示，将对有机发光二极体(OLED)业务投资574亿日圆，作为生产调整的一部分，向着生产智能手机、汽车及薄型电视等产品所使用的显示屏幕做出业务倾斜。