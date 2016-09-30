香港新股：兴证国际拟创业板IPO筹高至13.9亿港元，锁定三名基石投资者

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月30日 - 中国中型券商兴业证券 的香港分支--兴证国际金融集团有限公司称，拟在创业板IPO筹高至13.9亿港元，并锁定三名基石投资者。
兴证国际周五刊于联交所的招股书及提供的新闻稿显示，该公司初步拟发售10亿股股份，招股价范围每股1.18-1.39港元，集资11.8-13.9亿港元，主要用于拓展贷款及融资业务、开展自营交易业务及新资本中介业务。
该公司锁定三名基石投资者，分别是兴业银行 旗下兴业国际信托、中科创资本以及嘉实资本管理，认购金额合共6.58-6.79亿港元，视乎最终发售价而定，约占发售股份比重49-56%。
以招股价计，兴证国际股份市值将至少达47亿港元，理论上更适合在主板上市，但公司表示，由于2013年度录得净亏损，即最近一年的前两年股东应占备考盈利总额低于3,000万港元，不符合主板上市要求。
兴证国际于2015年度收入3.64亿港元，利润5,050万港元，按年分别增长2倍及1.7倍。去年末的权益回报率为10.2%，负债净额占权益比率438%。
该公司今天开始招股，预期于10月12日定价，20日在联交所挂牌上市，新股编号“8407”。（完）
欲浏览于香港联交所的公告，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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