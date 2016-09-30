中国能源：2020年力争实现页岩气产量300亿立方米--能源局

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京9月30日 - 中国国家能源局周五公布页岩气发展规划（2016-2020年）称，在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米；2030年实现800-1,000亿立方米。
能源局网站刊登的规划称，十三五期间将竞争出让页岩气区块，并完善页岩气区块退出机制，放开市场，引入各类投资主体，构建页岩气行业有效竞争的市场结构，充分发挥市场对资源的配置作用，增加页岩气投资，降低开发成本。
截至目前，中国累计探明页岩气地质储量5,441亿立方米，2015年全国页岩气产量45亿立方米。
落实好页岩气开发利用财政补贴政策，研究建立与页岩气滚动勘探开发相适应的矿权管理制度、制定支持页岩气就地利用政策、简化页岩气对外合作项目总体开发方案审批等，充分调动企业积极性。各级地方政府要在土地征用、城乡规划、环评安评、社会环境等方面给予页岩气企业积极支持，为页岩气产业发展创造良好的外部环境。
规划提到，“十三五”期间中国经济发展新常态将推动能源结构不断优化调整，天然气等清洁能源需求持续加大。但中国页岩气产业发展仍处于起步阶段，目前面临建产投资规模大、深层开发技术尚未掌握、勘探开发竞争不足、市场开拓难度较大等挑战。
能源局称，未来将根据页岩气产能建设和全国天然气管网建设及规划情况，支持页岩气接入管网或就近利用；鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场，逐步形成以页岩气开采企业、销售企业及城镇燃气经营企业等多种主体并存的市场格局。
中国国土资源部此前发布2015全国油气资源动态评价成果指出，与2007年全国油气资源评价结果相比，石油地质与可采资源量分别增加了64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加了158%和127%，但油气勘探开发难度正在逐步增大。 （完）
预览通知详情，请点击链接：here (发稿 李子木；审校 沈燕/杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583