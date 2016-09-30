中国能源：2020年力争实现页岩气产量300亿立方米--能源局

路透北京9月30日 - 中国国家能源局周五公布页岩气发展规划（2016-2020年）称，在政策支持到位和市场开拓顺利情况下，2020年力争实现页岩气产量300亿立方米；2030年实现800-1,000亿立方米。

能源局网站刊登的规划称，十三五期间将竞争出让页岩气区块，并完善页岩气区块退出机制，放开市场，引入各类投资主体，构建页岩气行业有效竞争的市场结构，充分发挥市场对资源的配置作用，增加页岩气投资，降低开发成本。

截至目前，中国累计探明页岩气地质储量5,441亿立方米，2015年全国页岩气产量45亿立方米。

落实好页岩气开发利用财政补贴政策，研究建立与页岩气滚动勘探开发相适应的矿权管理制度、制定支持页岩气就地利用政策、简化页岩气对外合作项目总体开发方案审批等，充分调动企业积极性。各级地方政府要在土地征用、城乡规划、环评安评、社会环境等方面给予页岩气企业积极支持，为页岩气产业发展创造良好的外部环境。

规划提到，“十三五”期间中国经济发展新常态将推动能源结构不断优化调整，天然气等清洁能源需求持续加大。但中国页岩气产业发展仍处于起步阶段，目前面临建产投资规模大、深层开发技术尚未掌握、勘探开发竞争不足、市场开拓难度较大等挑战。

能源局称，未来将根据页岩气产能建设和全国天然气管网建设及规划情况，支持页岩气接入管网或就近利用；鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场，逐步形成以页岩气开采企业、销售企业及城镇燃气经营企业等多种主体并存的市场格局。

中国国土资源部此前发布2015全国油气资源动态评价成果指出，与2007年全国油气资源评价结果相比，石油地质与可采资源量分别增加了64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加了158%和127%，但油气勘探开发难度正在逐步增大。 （完）

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