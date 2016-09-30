日本股市：日经指数早盘收跌1.6%，德银相关担忧打压金融股

“今天金融与银行类股走跌，拖累整体市场，信心亦受打击，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。

“最新浮现的疑虑让投资人回想起雷曼兄弟风暴，”她表示，意指2008年美国金融机构雷曼兄弟破产事件震撼全世界。

“这一次应该会有保护网避免对全球市场造成重大冲击，但关于当前情况的未知数还很多，而且信息相当缺乏，”她表示。