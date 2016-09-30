版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 11:23 BJT

中国债市动态：零星交投中现券收益率略下，节后市场仍谨慎看好

路透上海9月30日 - 国庆长假前最后一个交易日，中国银行间债市周五早盘现券在零星交投中收益率略下；资金面安度节日备付及季末考验，市场预期节后资金面将恢复宽裕，现券走势仍谨慎看好。

“今天都没什么人了，交易也没几笔，等节后再战吧，”上海一银行交易员称。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

中国央行公开市场周四共进行900亿元人民币逆回购操作，其中14天期800亿元，28天期100亿元，中标利率均与上期持平；据此计算，单日净回笼300亿元。

剩余期限近10年的国开债160213最新报价 在3.06%/3.05%，上日尾盘为3.0650%/3.0580%；相近期限的国债160017最新报价 在2.74%/2.70%，上日尾盘为2.74%/2.73%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘报101.640元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1612 收报101.220元，较上日结算价涨0.05%。 (完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐