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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 11:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月30日至10月7日

路透9月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-
美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：    
 
 公布日期       公布时间    公司代码      业绩季度及公司名称
 2016年9月30日  BMO         MKC.N         Q3 2016 味好美(McCormick)
 2016年10月4日  NTS         MU.OQ         Q4 2016 美光(Micron Technology)
 2016年10月4日  BMO         DRI.N         Q1 2017 Darden Restaurants Inc 
 2016年10月5日  BMO         AYI.N         Q4 2016 Acuity Brands Inc 
 2016年10月5日  BMO         MON.N         Q4 2016 孟山都(Monsanto)
 2016年10月5日  BMO         GPN.N         Q1 2017 Global Payments Inc 
 2016年10月5日  BMO         STZ.N         Q2 2017 Constellation Brands Inc 
 2016年10月5日  AMC         YUM.N         Q3 2016 百胜集团(Yum Brands)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 于春红)

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