全球经济：工业机器人需求增速减半，因中国市场及车企需求放缓

中国已经将机器人行业作为战略发展重点，计划在未来数年间成为领先的技术工业国之一。

“中国仍将是增长的主要动力，并将扩大其占有领域。”IFR称，“现代化的需求以及进一步提高生产力，未来几年将会推动机器人的使用。”

中国家电大厂--美的集团 正要以45亿欧元收购德国工业机器人大厂库卡集团 。IFR称，中国国产机器人2015年的市占率已提高到29%，2013年为25%。

全球工业机器人2015年的销售额增加9%至111亿美元，预期今年全球工业机器人的出货量将增加14%，2017-2019年的平均增幅将为13%，受惠于工业需求增加。(完)