中国货币市场：隔夜回购利率因覆盖长假跳涨，但供需整体平稳跨季无忧

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月30日 - 国庆长假前最后一个交易日，中国银行间市场周五资金面较为平稳，跨季需求旺盛但融出供给整体不乏，不少机构早早已将资金头寸安排妥帖；价格方面，七天、14天回购利率均有回落，惟今起开始覆盖长假期限的隔夜利率上行明显。
“还算比较平稳吧，昨天开始就松下来一点了，出钱的不少，央妈还是要让大家好好过节的；我们已经平了，最后一天就写写报告什么的，”上海一银行交易员称。
上海一基金交易员指出，今日隔夜资金价格比较贵，主要因实际占用期限长达八天；目前隔夜回购的价格已经与14天品种看齐。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
不过从量上来说，他表示，延续昨日改善，今日资金面松紧程度进一步恢复到了较为正常的水平。考虑到本周央行公开市场为净回笼，不排除季末或有财政存款投放缓和了流动性。
今日隔夜质押式回购利率 开盘价跳涨至2.70%，较昨日加权平均利率2.2677%升逾40个bp(基点)；14天回购利率 最新加权平均价格在2.75%左右。
展望后市，上述银行交易员认为，因长假后一周即有较大规模的逆回购和MLF(中期借贷便利)到期，届时流动性仍有赖央行维护，跨季后10月资金面仍有不确定性。
上述券商交易员提及，从询量情况来看，10月央行公开市场操作或仍继续进行28天逆回购，这意味着央行还将拉长操作期限，继续引导调控货币市场；另外考虑到海外货币政策宽松正在转向、资本流出压力不减，对10月流动性还需谨慎。
央行公开市场周五共进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期100亿元；据此计算，本周净回笼4,201亿元，创近三个月以来单周新高。交易员并透露，国庆假期之后的10月8日一级交易商可申报需求包括七天、14天和28天期逆回购三个品种。
以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3277 2.2677 +6.00
七天 2.5717 2.7459 -17.42
14天 2.7491 3.1568 -40.77 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9350 35.4100 -3047.50
七天 0.7050 2.8850 -218.00
14天 1.4900 2.1800 -69.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3100 2.3000 +1.00
七天 2.5500 2.8500 -30.00
14天 2.8300 3.3000 -47.00 Shibor 其中:隔夜 2.3270 2.1880 +13.90
七天 2.4770 2.4870 -1.00
三个月 2.8015 2.8015 0.00
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583