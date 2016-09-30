中国货币市场：隔夜回购利率因覆盖长假跳涨，但供需整体平稳跨季无忧

路透上海9月30日 - 国庆长假前最后一个交易日，中国银行间市场周五资金面较为平稳，跨季需求旺盛但融出供给整体不乏，不少机构早早已将资金头寸安排妥帖；价格方面，七天、14天回购利率均有回落，惟今起开始覆盖长假期限的隔夜利率上行明显。

“还算比较平稳吧，昨天开始就松下来一点了，出钱的不少，央妈还是要让大家好好过节的；我们已经平了，最后一天就写写报告什么的，”上海一银行交易员称。

上海一基金交易员指出，今日隔夜资金价格比较贵，主要因实际占用期限长达八天；目前隔夜回购的价格已经与14天品种看齐。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

不过从量上来说，他表示，延续昨日改善，今日资金面松紧程度进一步恢复到了较为正常的水平。考虑到本周央行公开市场为净回笼，不排除季末或有财政存款投放缓和了流动性。

今日隔夜质押式回购利率 开盘价跳涨至2.70%，较昨日加权平均利率2.2677%升逾40个bp(基点)；14天回购利率 最新加权平均价格在2.75%左右。

展望后市，上述银行交易员认为，因长假后一周即有较大规模的逆回购和MLF(中期借贷便利)到期，届时流动性仍有赖央行维护，跨季后10月资金面仍有不确定性。

上述券商交易员提及，从询量情况来看，10月央行公开市场操作或仍继续进行28天逆回购，这意味着央行还将拉长操作期限，继续引导调控货币市场；另外考虑到海外货币政策宽松正在转向、资本流出压力不减，对10月流动性还需谨慎。

央行公开市场周五共进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期100亿元；据此计算，本周净回笼4,201亿元，创近三个月以来单周新高。交易员并透露，国庆假期之后的10月8日一级交易商可申报需求包括七天、14天和28天期逆回购三个品种。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3277 2.2677 +6.00

七天 2.5717 2.7459 -17.42

14天 2.7491 3.1568 -40.77 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.9350 35.4100 -3047.50

七天 0.7050 2.8850 -218.00

14天 1.4900 2.1800 -69.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3100 2.3000 +1.00

七天 2.5500 2.8500 -30.00

14天 2.8300 3.3000 -47.00 Shibor 其中:隔夜 2.3270 2.1880 +13.90

七天 2.4770 2.4870 -1.00

三个月 2.8015 2.8015 0.00