澳新汇市：澳新货币走势艰难因德银境况打击风险偏好，澳元料月线上涨

欧元兑澳元因避险买盘而上涨，最新报1.4712澳元；瑞郎兑澳元 在过去24个小时跳涨约1%。

然澳元9月迄今上涨1.3%，全数扳回8月的跌幅。

澳元之所以上涨，部分是因为澳洲央行总裁洛威对经济发出乐观评估。

澳洲央行周二将举行月度政策会议，外界认为其将维持利率在纪录低位1.5%不变。

新西兰元兑美元 从周四的0.7304跌至0.7242，因全球避险心态带来压力。

新西兰元在9月初时一度高见15个月高位0.7485，如今回到9月伊始的水准。(完)

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