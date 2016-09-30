版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 12:12 BJT

标题新闻：泰国8月工业产出意外同比增长3.1%，创下40个月来最快增速

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐