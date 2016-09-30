中国企业：万达集团旗下盈方体育成为世界羽联全球独家商业伙伴

路透上海9月30日 - 中国万达集团与羽毛球世界联合会（BWF）周五宣布，万达旗下盈方体育成为世界羽联的全球独家商业合作伙伴，获得从2017年到2025年世界羽联主办的所有国际比赛的全部商务开发权。

据公司新闻稿，这是万达继与国际足联、国际篮联、国际冰联等九家国际体育组织合作之后，再次与国际体育组织达成合作，获得世界重要体育项目上游核心资源。万达集团董事长王健林透露，今年万达体育还将落实一至二个国际体育组织的赛事合作，将更多不同种类的国际高水平体育比赛带到中国。

王健林表示，“中国是世界羽毛球运动中心，我们将推动更多高水平国际羽毛球赛事在中国落地，让喜爱羽毛球的中国百姓不出国门就可以经常欣赏到高水平比赛。”

本次双方合作范围包括：一是世界羽联世界锦标系列赛，包括汤姆斯杯、尤伯杯、苏迪曼杯、世界羽毛球锦标赛等；二是世界羽联世界超级系列赛和总决赛；三是包括世界羽联大奖系列赛。其中超级系列赛和大奖系列赛将整合成新的世界巡回赛，在2018年正式推出。这些赛事每年在20个国家举行，吸引数以亿计的羽毛球迷观看。万达体育获得所有这些赛事的媒体和赞助分销权，这是世界羽联第一次将这两项权利同时给予同一家企业。

万达体育还获得世界羽联电视制作业务，包括为重要赛事提供主转播、制作节目、为其它转播机构服务等。此外，万达体育还将帮助世界羽联进行数字化传播。

王健林稍早在接受路透专访时表示，娱乐和体育公司是其未来公司收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。 而王健林曾公开表示，万达在体育产业的并购，需满足两个条件，其一需是职业化的赛事组织，其二是能在中国落地，只有引入中国才能取得超高速成长。（完）