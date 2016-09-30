中国汇市：人民币早盘缩量微跌，国庆节前料延续6.67元附近窄幅整理

* 人民币早盘缩量微跌，波动区间不足30点

* 中间价则下探至两周低点

* 客盘仍有一定购汇需求，大行续向市场提供美元流动性

* 预计节后汇价对美指的反应会有所上升

路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量小跌，波动区间不足30点，中间价则下探至两周低点。交易员称，长假临近客盘仍有一定购汇需求，大行亦继续提供美元流动性，但部分交易员提前休假，市场交投较前几日明显清淡，节前料延续窄幅整理走势。

他们并指出，9月汇市持稳走势也反映客盘购汇需求较旺，进入四季度预计购汇需求仍难明显减少，人民币正式入篮SDR（特别提款权）之后是否表现更为市场化还要看大行态度，但预计汇价对美指的反应会有所上升。

“平稳过长假吧，估计下午半天也不会有大的变化，节后购汇还款需求估计也不小，感觉人民币还是略偏向贬值概率大些，但咱说了不算，还得看央妈。”一中资行交易员称。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.6702元，上日收报6.669元，夜盘终报6.6695元。今日人民币兑美元中间价 报6.6778元，上日中间价为6.67元。人民币兑美元即期成交额 为84.82亿美元，上日半日为138.1亿美元。

中国货币网周四刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。

瑞银证券最新策略报告指出，人民币入篮无疑会提升其作为储备货币的地位，但人民币资产的需求会增加多少，将在很大程度上取决于国内资产市场是否能够满足投资者的4条黄金准则：资产保值、流动性、收益率，以及资产配置的均衡性。

全球汇市方面，日圆周五有望迎来连续第三季上涨，同时瑞郎持坚，因有关德意志银行的担忧损及投资者风险胃纳。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8305元, 上日尾盘为6.8215元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.68元, 上一交易日尾盘报6.6708元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6698，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4826、6.5948和8.6469。