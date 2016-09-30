中国汇市：人民币早盘缩量微跌，国庆节前料延续6.67元附近窄幅整理

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘缩量微跌，波动区间不足30点
* 中间价则下探至两周低点
* 客盘仍有一定购汇需求，大行续向市场提供美元流动性
* 预计节后汇价对美指的反应会有所上升
路透上海9月30日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量小跌，波动区间不足30点，中间价则下探至两周低点。交易员称，长假临近客盘仍有一定购汇需求，大行亦继续提供美元流动性，但部分交易员提前休假，市场交投较前几日明显清淡，节前料延续窄幅整理走势。
他们并指出，9月汇市持稳走势也反映客盘购汇需求较旺，进入四季度预计购汇需求仍难明显减少，人民币正式入篮SDR（特别提款权）之后是否表现更为市场化还要看大行态度，但预计汇价对美指的反应会有所上升。
“平稳过长假吧，估计下午半天也不会有大的变化，节后购汇还款需求估计也不小，感觉人民币还是略偏向贬值概率大些，但咱说了不算，还得看央妈。”一中资行交易员称。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.6702元，上日收报6.669元，夜盘终报6.6695元。今日人民币兑美元中间价 报6.6778元，上日中间价为6.67元。人民币兑美元即期成交额 为84.82亿美元，上日半日为138.1亿美元。
中国货币网周四刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。
瑞银证券最新策略报告指出，人民币入篮无疑会提升其作为储备货币的地位，但人民币资产的需求会增加多少，将在很大程度上取决于国内资产市场是否能够满足投资者的4条黄金准则：资产保值、流动性、收益率，以及资产配置的均衡性。
全球汇市方面，日圆周五有望迎来连续第三季上涨，同时瑞郎持坚，因有关德意志银行的担忧损及投资者风险胃纳。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8305元, 上日尾盘为6.8215元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.68元, 上一交易日尾盘报6.6708元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6698，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4826、6.5948和8.6469。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583