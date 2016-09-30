《全球市场》亚股下滑，因德意志银行的问题侵蚀市场人气

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
布兰特原油 跌0.7%至每桶48.93美元。该期约周四上涨1.1%报每桶49.24美元，此前一度触及三周高点49.24美元。布兰特原油月线料收高4%。
美元兑日圆 升0.5%至101.52日圆，周线料涨0.5%，但9月料下滑1.8%，季线跌1.6%。
尽管日圆料录得连续三季季度上涨，但对于日本投资者可能在10月1日起的下半财年继续买进外国资产的臆测，短期或阻止日圆涨势。
欧元兑美元 下跌0.1%至1.12130美元，月线料上涨0.5%。
印度卢比 周五扩大跌幅，该货币周四录得6月来最大单日跌幅。
印度官员表示，军方部队穿越巴基斯坦管辖的克什米尔，击毙疑似将对主要城市进行渗透并发动攻击的武装份子。印度军方这次突击，促使印巴两国紧张情势升温。(完) (编译 王颖/刘秀红/王琛/侯雪苹/戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/杜明霞/王颖/李春喜/李爽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583