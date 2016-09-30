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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 12:47 BJT

《全球市场》亚股下滑，因德意志银行的问题侵蚀市场人气

布兰特原油 跌0.7%至每桶48.93美元。该期约周四上涨1.1%报每桶49.24美元，此前一度触及三周高点49.24美元。布兰特原油月线料收高4%。

美元兑日圆 升0.5%至101.52日圆，周线料涨0.5%，但9月料下滑1.8%，季线跌1.6%。

尽管日圆料录得连续三季季度上涨，但对于日本投资者可能在10月1日起的下半财年继续买进外国资产的臆测，短期或阻止日圆涨势。

欧元兑美元 下跌0.1%至1.12130美元，月线料上涨0.5%。

印度卢比 周五扩大跌幅，该货币周四录得6月来最大单日跌幅。

印度官员表示，军方部队穿越巴基斯坦管辖的克什米尔，击毙疑似将对主要城市进行渗透并发动攻击的武装份子。印度军方这次突击，促使印巴两国紧张情势升温。(完) (编译 王颖/刘秀红/王琛/侯雪苹/戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/杜明霞/王颖/李春喜/李爽)

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