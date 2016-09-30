《全球市场》亚股下滑，因德意志银行的问题侵蚀市场人气

布兰特原油 跌0.7%至每桶48.93美元。该期约周四上涨1.1%报每桶49.24美元，此前一度触及三周高点49.24美元。布兰特原油月线料收高4%。

美元兑日圆 升0.5%至101.52日圆，周线料涨0.5%，但9月料下滑1.8%，季线跌1.6%。

尽管日圆料录得连续三季季度上涨，但对于日本投资者可能在10月1日起的下半财年继续买进外国资产的臆测，短期或阻止日圆涨势。