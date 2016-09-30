基金观点：香港理财顾问料未来一年管理资产增幅7%，低于全球--法储银

路透香港9月30日 - 法国Natixis 的分支--法储银环球资产管理周五发布最新调查显示，香港理财顾问预计未来一年其管理资产增幅仅为7%，低于全球水平，市场波动为主要挑战。

本次调查于今年7-8月进行，受访者来自全球15个国家共2,550位理财顾问，当中150位于香港。

调查显示，香港理财顾问普遍保持乐观，并预计其管理资产将于未来一年实现增长，但增幅料仅为7%，低于全球的9.4%。超过八成受访者认为市场波动是其业务增长面临的最大挑战，而投资者在这种环境下犯下几大错误，包括基于情绪作出投资决定、对投资回报抱有不切实际的期望以及过度着眼于短期的市场杂讯及波动。

调查发现，尽管香港投资者表示要实现其投资目标年度回报需达9.3%（全球为9.5%），但香港理财顾问认为长期来讲，其客户实际仅能实现5.5%的年度回报（全球为5.3%）。

近年市场兴起自动化顾问（机械人顾问）和ESG（环境、社会和管治）投资。该项调查显示，32%香港理财顾问相信，所有理财顾问均将于未来五年内为ESG投资提供顾问服务（全球为34%）。此外，64%香港理财顾问认为ESG投资能够带来超额回报（全球为53%）。

相比全球，亚洲理财顾问对自动化顾问的发展持更乐观态度，34%香港理财顾问相信，自动化顾问是财务顾问业务未来发展的方向（全球为22%）。然而，只有41%的香港理财顾问认为，自动化顾问兴起将促使其更努力为客户创造价值，从而促进传统理财顾问的进步（全球为58%）。

调查又显示，77%香港理财顾问相信投资者错以为被动式投资安全，而66%表示，投资者并不了解被动式投资的相关风险。

三分之二的香港理财顾问认为，鉴于市场料将震荡，主动式投资策略将对投资组合管理产生重要作用。目前，香港理财顾问采用被动式投资策略配置其28.1%的投资组合，尽管这类策略具有诸多潜在缺点，但迫于成本和监管压力，该比例将于未来三年后升至34.6%。

法储银总部设于巴黎及波士顿，截至今年6月底止，旗下资产管理规模总计8,745亿美元。（完）