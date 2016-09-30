路透基点：中海壳牌与银团签署扩建项目251亿元人民币贷款协议

路透香港9月30日 - 汤森路透旗下基点报导，中海壳牌石油化工有限公司(简称中海壳牌)已经与八家金融机构签署一笔等值251.2亿元人民币(37.6亿美元)无担保项目融资。

该笔贷款将用于建设与运营位于广东惠州市的二期化工项目和新增苯乙烯环氧丙烷/聚醚多元醇（SMPO/POD）项目。

这笔贷款分为六个部分，包括：(A部分)167.28亿元人民币15年期定期贷款、(B部分)1.50亿美元10年期定期贷款、(C部分)25.26亿元人民币15年期定期贷款、(D部分)2.20亿美元10年期定期贷款、(E部分)4亿元人民币备用信贷、(F部分)30亿元人民币三年期循环信贷。

美元融资部分的贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点，而且可以用美元或人民币提领。人民币贷款部分的贷款利率则是低于中国人行指标利率。

联合牵头行为农业银行、中国银行、建设银行、国家开发银行、工商银行、中海油财务公司。交通银行和招商银行以一般参贷行头衔加入。