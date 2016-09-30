《汇市简讯》欧元/英镑略跌，技术面上看8月高点

0437GMT - * 欧元兑英镑在亚洲市场跌0.1%，月底成交淡静 * 今日有多项数据公布 * 动能研究呈中性，10、20日移动均线偏向上档--技术模型正面 * 目标位在8月高位0.8724，若守在10日移动均线切入位0.8617，则 暗示盘整状态 * 纽约市场低点0.8612和稍早高位0.8660分别为首道支撑/阻力 * 技术图：reut.rs/2dzkeAy (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 孙茉莉)