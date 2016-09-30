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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 12:59 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑略跌，技术面上看8月高点

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    * 欧元兑英镑在亚洲市场跌0.1%，月底成交淡静
    * 今日有多项数据公布
    * 动能研究呈中性，10、20日移动均线偏向上档--技术模型正面
    * 目标位在8月高位0.8724，若守在10日移动均线切入位0.8617，则
暗示盘整状态
    * 纽约市场低点0.8612和稍早高位0.8660分别为首道支撑/阻力
    * 技术图：reut.rs/2dzkeAy
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 孙茉莉)

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