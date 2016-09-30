路透基点：台湾太电签署五年期80亿台币贷款--LPCC

路透9月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾太平洋电线电缆股份有限公司(简称太电)已签署一笔80亿台币(2.55亿美元)五年期融资。

彰化银行是唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。这笔融资包括A部分的70亿台币定期贷款、以及B部分的等值10亿台币循环信贷。B部分可以用美元或者台币动支。 B部分可细分为B1部分额度10亿台币的信用证，以及B2部分10亿台币的部分。惟B1及B2合计不得超过10亿台币。

A和B的台币贷款利率分别是邮局一年期定储利率加码127、137个基点。B部分的美元贷款利率是三个月或六个月期Libor加码150个基点。如果台北美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点，将由借款方支付超出的利率。银行最高前端费用为65个基点。

本贷款案有土地和建筑物做为担保。借款方董事长为担保人。