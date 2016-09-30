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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 13:23 BJT

《全球汇市》瑞郎兑美元接近一个月高位，因市场风险偏好降温

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1219  1.1221  -0.02  +3.31  1.0860
    美元/日圆            101.18  101.01  +0.17 -15.89  120.30
    欧元/日圆         113.49  113.36  +0.11 -13.01  130.47
    美元/瑞郎            0.9656  0.9660  -0.04  -3.61  1.0018
    英镑/美元            1.2966  1.2967  -0.01 -12.02  1.4738
    美元/加元            1.3150  1.3141  +0.07  -4.98  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6792  6.6692  +0.15  +1.69  6.5680
    澳元/美元            0.7625  0.7633  -0.10  +4.81  0.7275
    新西兰元/美元        0.7264  0.7247  +0.23  +6.43  0.6825
    澳元/日圆         77.170  77.140  +0.04 -11.93  87.620
    新西兰元/日圆     73.500  73.270  +0.31 -10.34  81.980
    英镑/日圆         131.22  130.99  +0.18 -25.96  177.22
    澳元/新西兰元     1.0495  1.0522  -0.26  -1.58  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/王颖/张明钧/杜明霞/戴素萍/艾茂林)

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