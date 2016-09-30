《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月26日-30日)中国重要财经新闻：
【政经】
--中国政治：中共第十八届六中全会将于10月24-27日召开--新华
新华社报导称，中国共产党中央政治局宣布，中共第十八届六中全会将于10月24-27日召开。
--中国数据：8月工业利润同比增速创三年新高，得益基数低但基础并不牢
中国国家统计局公布8月工业利润同比增速19.5%，增速比7月份加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速，增速亦创三年新高。这主要得益于去年同期利润基数较低所致。
--中国数据：二季度末中央政府债务余额11.2万亿元，同比增12.9%--财政部
中国财政部公布数据显示，今年二季度末中央政府债务余额11.2万亿元人民币，较去年同期增加12.9%；同时还公布8月中央政府融资1,048亿元，8月中央政府收入5,155亿元，支出7,047亿元。
--中国经济：需要加速改革，并建议应逐步停止制定经济增长目标--IMF
国际货币基金组织(IMF)发布2016年中国年度磋商报告称，中国在诸多领域的改革已取得进展，近期看经济发展前景良好，但中期前景日趋疲弱，需要加速改革，尤其是需要解决高企的企业债问题，以及停止信贷和投资刺激，接受经济增长放缓等；并建议中国应逐渐停止制定经济增长目标。
--亚洲经济：亚洲开发银行维持今明两年增长预估不变，因中印增长强劲
亚洲开发银行(ADB)维持今明两年亚洲经济增长5.7%的预估不变，称中国和印度经济持续扩张能够稳定亚洲经济，但对美国即将升息的风险提出警告。亚开行将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，称受中国财政和货币刺激举措推动。
--中国经济:外贸形势仍严峻，实现全年外贸回稳目标仍需努力--商务部官员
中国商务部长助理张骥表示，中国外贸形势依然严峻，外贸不确定不稳定因素较多，外需低迷，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。
--中国经济：预计四季度经济增长6.6%左右，全年6.7%左右--社科院
中国社科院财经战略研究院发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。
--中国房地产：江苏昆山市出台限购收紧调控，济南提高土地拍卖条件
中国热点城市陆续出台政策抑制楼市过快上涨，继南京、杭州等地之后，江苏省昆山市成为首个出台限购政策的三四线城市，山东省会济南市尚未限购限贷，但周三提高了土地拍卖的门槛。
--中美贸易：对原产美国的进口白羽肉鸡续征反倾销税，期限五年--商务部
中国商务部发布复审裁定公告称，中国国务院关税税则委员会决定自周二（27日）起对原产于美国的进口白羽肉鸡产品继续征收反倾销税，实施期限五年。
--中国经济：民用机场建设运营拟全面放开准入，吸引社会资本参与--民航局
中国民用航空局称，拟进一步放开民用机场领域投资准入政策，吸引社会资本参与民用机场及配套服务设施的建设和运营。
--中国反腐：广州原市委书记万庆良被判无期，因非法收受财物逾亿元--新华
新华社报导，中国广东省委原常委、广州市委原书记万庆良15年间索取、非法收受他人财物折合人民币逾1亿元，因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
【金融】
--中国金融：银行业金融机构8月末总资产215.5万亿元，同比增14.7%--银监会
中国银监会网站发布银行业监管统计指标月度情况表显示，截至今年8月末，银行业金融机构总资产规模215.5万亿元人民币，同比增长14.7%；同期银行业金融机构总负债规模达198.9万亿元，同比增长14.5%。
--中国基金：诚通集团等设立3,500亿元基金，重点投资于央企转型
中国正在推进的供给侧改革新添资本生力军。据新华社报导，预计总规模为3,500亿元人民币的中国国有企业结构调整基金成立，该基金将重点投资于中央企业产业结构调整，包括企业提质增效、转型升级、科技创新、国际化经营和不良资产重组等项目。
--中国金融：研究扩大不良资产受让主体，推进不良贷款批量处置--银监会
中国银监会主席尚福林近日指出，要按照市场化、法制化方向，探索不良资产证券化，试点不良资产收益权转让，研究扩大不良资产受让主体，推进不良贷款批量化处置，提高不良资产处置效果。
--中国央行：中欧央行决定将双边本币互换协议有效期延长三年，规模维持不变
中国人民银行称与欧央行签署补充协议，决定将双边本币互换协议有效期延长三年至2019年10月8日，互换规模仍为3,500亿元人民币/450亿欧元。
--中国金融：上海自贸区将再推改革，率先实现资本项目可兑换--央行官员
中国央行上海总部副主任张新撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革；以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人民币资本项目可兑换。
--中国金融：国开行将重点推动国开债新券老券置换与做市机制
继本月稍早推出首批国开债指数基金之后，中国政策性银行--国家开发银行资金局局长王中表示，国开行下一步将重点推动国开债的新券与老券置换、国开债做市机制这两个项目；相关方案正在研究，预计很快会取得重要进展。
--中港个股：美联储要求农行纽约分行加强反洗钱管控，限期60天改进
美国联邦储备理事会(美联储/FED)要求中国农业银行改善反洗钱管控，并称该行纽约分行存在“严重缺陷”。美联储限期农行在60天内提出全面计划，确保符合美财政部外国资产管理办公室发布的监管规定。
--中国金融：农发行确保11月发首只绿色金融债券，用于林业开发资源保护
中国农业发展银行正在准备首只绿色金融债券的发行工作，以确保11月份成功发行；并计划今年发行100亿元人民币的绿色金融债券，专项用于林业开发和资源保护项目。
【固定收益】
--《分析》资金压力渐缓中国央行大力净回笼，逆回购+MLF将续担调控主力
在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；交易员表示，大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。
--中国债市：上交所提高房企发债门槛，需满足主体评级AA及以上等--媒体
21世纪经济报道网站报导，中国上海证券交易所近日实施房地产公司债券审核新政，调整了发债准入门槛并进行分类管理；其中收紧了公司债相关条件，主体评级AA级及以上并满足境内上市公司等条件的房企方可发债。
--中国信用债：亚邦集团称逾2亿短融本息不能按期足额偿付，构成实质违约
中国亚邦投资控股集团公告称，其2015年度第四期短期融资券15亚邦CP004应于9月29日兑付本息，但截至兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，该期短融不能按期足额偿付，应付本息金额约2.12亿元人民币。
--中国信用债：交易商协会处分东北特钢，并暂停其债务融资工具相关业务
中国银行间市场交易商协会称，因东北特殊钢集团未能及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息，给予其严重警告处分，同时暂停东北特钢债务融资工具相关业务。
【外汇】
--中国外汇：8月服务贸易逆差254亿美元，创2014年1月以来最高--外管局
中国国家外汇管理局公布，8月份服务贸易逆差254亿美元，较上月增加12.89%，创2014年1月以来最高，另外，当月国际货物和服务贸易顺差273亿美元，较上月的276亿美元减1.09%。
--中国外汇：境外投资者增持人民币债券将助力人民币汇率持稳--中国货币网
中国货币网刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。
--《人民币综述》入篮刺激人民币配置需求，但难“拐跑”汇价
人民币将在本周六正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，而整个9月监管层打出组合拳力求人民币汇率持稳，僵持走势会否在国庆长假后出现变化也成为各方议论焦点。分析人士称，人民币兑美元料不会因为某个重大事件而偏离既有步伐。
--路透调查：入篮前人民币空头仓位减少，新兴亚币人气改善
路透调查显示，人民币空仓押注减少；该调查是在周二至周四进行的。人民币的入篮预计会吸引更多的人民币需求，不过一些分析师表示，由于全球各国央行已经完成了人民币的购买，因此额外的需求可能有限。
--全球金融：CLS将打造新结算服务，涵盖人民币在内的六种新货币
汇市结算系统CLS将与领先的金融机构共同致力于一项新结算服务，将允许交易银行及企业更轻松地对各类货币交易进行结算，包括现有核心业务未涵盖的六种货币。新系统将帮助银行以CLS之前并不涉及的六种新货币结算相互之间的交易活动，包括人民币、俄罗斯卢布、波兰兹罗提和土耳其里拉在内。
【证券/行业】
--中港证券：深港通日内公布细节，冀11月初给出开通日期--港交所CEO
香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加称，深港通准备工作处于最后阶段，希望日内公布更多细节，并于11月初给出开通日期。
--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续降至近一年低点
路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比续降至68.1%，创近一年新低。国内股市缩量横盘而海外不确定因素增强的情况下，不少基金经理下调股票持仓。
--中国企业：今年来在全球股权融资达1,099亿美元，同比减4.6%--汤森路透
据汤森路透最新统计数据，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,099亿美元，较上年同期（1,153亿美元）下降4.6%，其中三季度募资总额环比增长164.2%达463亿美元。
--中国能源：政府通知主要煤企再增产动力煤，以缓解供应短缺--消息
据两位消息人士称，中国发改委通知74家周一参加会议的煤炭企业每日再增产50万吨动力煤，以缓解冬季前的供应短缺问题。
--基金产业：富时罗素拒绝将中国A股纳入新兴市场指数
指数供应商富时罗素(FTSE Russell)表示，将不会把中国A股纳入新兴市场指数之中，呼应美国业者MSCI明晟6月不把A股纳入新兴市场指标指数的决定。
--中国个股：*ST舜天船舶公布重整计划，拟以债转股方式清偿债务约71亿元
中国江苏舜天船舶股份有限公司公布破产重整计划，拟按每10股转增13.870379股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约5.2亿股，并以债转股方式清偿债务约71亿元人民币。
--中国个股：国泰君安拟赴港发行不超过10.4亿股H股，以增加资本金
中国大型券商--国泰君安证券公告称，拟发行不超过10.4亿股H股（超额配售权行使前），募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，用于境内外证券相关业务发展及投资。
--香港个股：复星签约462亿铁路PPP项目，为国内首条民营控股高铁--报载
证券时报报导，中国最大综合性民营企业--复星国际旗下上海复星高科技集团昨日牵头民企与浙江省交通投资集团等正式签订“杭绍台铁路PPP项目合作协议”，总投资规模预计462亿元人民币，标志着国内首条民营资本控股高速铁路正式落地。
--企业并购：中国万达集团洽商收购好莱坞Dick Clark Productions
根据一项声明，中国房地产和娱乐巨擘大连万达集团正与Dick Clark Productions洽商交易，藉以扩大在好莱坞的投资组合。根据熟悉此交易的消息人士，万达打算出价10亿美元收购这家电视节目制作公司，他并称尚未确定是否能达成交易，谈判仍有可能破局。
--中国企业：中广核与EDF签订英国核电项目协议，并收购比利时风电场
中国广核集团称，与法国电力集团（EDF）签订英国核电项目最终投资协议，同时成功收购比利时最大在运陆上风电场。 (完) (整理 林高丽; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583