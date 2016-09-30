《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

中国国家统计局公布8月工业利润同比增速19.5%，增速比7月份加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速，增速亦创三年新高。这主要得益于去年同期利润基数较低所致。

国际货币基金组织(IMF)发布2016年中国年度磋商报告称，中国在诸多领域的改革已取得进展，近期看经济发展前景良好，但中期前景日趋疲弱，需要加速改革，尤其是需要解决高企的企业债问题，以及停止信贷和投资刺激，接受经济增长放缓等；并建议中国应逐渐停止制定经济增长目标。

亚洲开发银行(ADB)维持今明两年亚洲经济增长5.7%的预估不变，称中国和印度经济持续扩张能够稳定亚洲经济，但对美国即将升息的风险提出警告。亚开行将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，称受中国财政和货币刺激举措推动。

中国热点城市陆续出台政策抑制楼市过快上涨，继南京、杭州等地之后，江苏省昆山市成为首个出台限购政策的三四线城市，山东省会济南市尚未限购限贷，但周三提高了土地拍卖的门槛。

中国正在推进的供给侧改革新添资本生力军。据新华社报导，预计总规模为3,500亿元人民币的中国国有企业结构调整基金成立，该基金将重点投资于中央企业产业结构调整，包括企业提质增效、转型升级、科技创新、国际化经营和不良资产重组等项目。

中国人民银行称与欧央行签署补充协议，决定将双边本币互换协议有效期延长三年至2019年10月8日，互换规模仍为3,500亿元人民币/450亿欧元。

继本月稍早推出首批国开债指数基金之后，中国政策性银行--国家开发银行资金局局长王中表示，国开行下一步将重点推动国开债的新券与老券置换、国开债做市机制这两个项目；相关方案正在研究，预计很快会取得重要进展。

中国农业发展银行正在准备首只绿色金融债券的发行工作，以确保11月份成功发行；并计划今年发行100亿元人民币的绿色金融债券，专项用于林业开发和资源保护项目。

在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；交易员表示，大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。

21世纪经济报道网站报导，中国上海证券交易所近日实施房地产公司债券审核新政，调整了发债准入门槛并进行分类管理；其中收紧了公司债相关条件，主体评级AA级及以上并满足境内上市公司等条件的房企方可发债。

人民币将在本周六正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，而整个9月监管层打出组合拳力求人民币汇率持稳，僵持走势会否在国庆长假后出现变化也成为各方议论焦点。分析人士称，人民币兑美元料不会因为某个重大事件而偏离既有步伐。

路透调查显示，人民币空仓押注减少；该调查是在周二至周四进行的。人民币的入篮预计会吸引更多的人民币需求，不过一些分析师表示，由于全球各国央行已经完成了人民币的购买，因此额外的需求可能有限。