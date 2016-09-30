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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险人气依然低迷

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* 美元/日圆涨0.11%，欧元/日圆涨0.11%，澳元/美元小跌0.04%，新西兰元/美元略涨0.25%

* 美元/菲律宾披索微涨0.32%，美元/马币走高0.41%，美元/印尼卢比小幅上涨0.19%，美元/离岸人民币微涨0.14%

* 日经指数挫跌1.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，美国西德克萨斯中质油(WTI)走低0.69%，10年期日债收益率为负0.08%，10年期美债收益率1.5428%

* 中国9月财新制造业PMI微升至50.1，经济企稳但增长动力仍不足 ；日本8月CPI及家庭支出均下滑，日央行宽松压力不减

* 市场考验日本央行新政决心，10年期公债收益率跌至负值

* IFR欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 杜明霞)

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