《汇市简讯》欧洲盘初：风险人气依然低迷

* 日经指数挫跌1.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，美国西德克萨斯中质油(WTI)走低0.69%，10年期日债收益率为负0.08%，10年期美债收益率1.5428%

* 中国9月财新制造业PMI微升至50.1，经济企稳但增长动力仍不足 ；日本8月CPI及家庭支出均下滑，日央行宽松压力不减