台湾股市：随国际股市收跌逾1%，短线将续呈高档震荡走势

他表示，周四台股因9月摩台指 结算，指数收高，表现优于其他亚股，今天即跟随亚股走跌而收低。

他说，9月中旬指数曾两度挑战高点均未能越过，〞看来指数在9,250-9,300点还要时间去消化。〞

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，今天台股跌得比预期深一点点，昨天因台风长假出现补涨加上摩台指结算拉高，但今天跟着全球股市挫低，显示整个市场尚未脱离震荡的格局。〞盘完后大盘到底要上要下，会不会有不耐久盘的情况，必须持续观察12月美国升息预期变，以及美国大选的变化。