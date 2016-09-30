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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 14:20 BJT

台湾股市：随国际股市收跌逾1%，短线将续呈高档震荡走势

路透台北9月30日 - 台湾股市周五收跌逾1%，月线则收涨1.08%。分析师表示，受欧美股市重挫拖累，今天亚洲股市普遍走低，台股开低收低，短线料将续呈高档震荡走势。

台湾加权股价指数 收跌1.12%，至9,166.85点；今日成交初值 为727.11亿台币，上交易日修正后为899.72亿。

〞最近大盘的量能变化不稳定，显示市场对共识度不高。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他表示，周四台股因9月摩台指 结算，指数收高，表现优于其他亚股，今天即跟随亚股走跌而收低。

他说，9月中旬指数曾两度挑战高点均未能越过，〞看来指数在9,250-9,300点还要时间去消化。〞

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，今天台股跌得比预期深一点点，昨天因台风长假出现补涨加上摩台指结算拉高，但今天跟着全球股市挫低，显示整个市场尚未脱离震荡的格局。〞盘完后大盘到底要上要下，会不会有不耐久盘的情况，必须持续观察12月美国升息预期变，以及美国大选的变化。

分析师预估，下周一台股指数区间料在9,100-9,250点。

本地时间14:14，亚洲主要股市普遍下跌，仅上证指数 涨0.258%；MSCI亚太明晟指数 跌0.98%。(完)

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