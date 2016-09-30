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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 14:11 BJT

《汇市简讯》建议对英镑兑美元逢高作空

0602GMT：

* 由于预期英镑兑美元将恢复空头走势，建议在1.3050作空英镑

* 7月创下的年内低点1.2798具有吸引力

* 日线云区较厚，横跨1.3099-1.3910区间，令英镑趋于向下

* 转换线和基准线呈偏空排列，巩固了利空倾向

* 技术图：tmsnrt.rs/2dw1TAw

(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

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