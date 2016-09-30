企业结盟：安盛及安联进入渣打一般保险分销权第二轮竞标--消息

路透新加坡/香港9月30日 - 熟知内情消息人士表示，法国安盛保险(Axa) 及德国安联 已进入对渣打 一般保险分销权的第二轮竞标；若取得此分销权，则可以通过该行的亚洲各分支机构销售一般保险。

消息人士称，渣打目前的合作伙伴日本MS&AD 、以及另一家日本保险业者也加入了第一阶段竞标，但目前尚不清楚MS&AD是否符合进入第二轮资格。

消息人士指出，交易金额可能约为3.0亿美元，这是根据分支机构网络的前期授权费、未来佣金净现值以及递延支付款项计算而得。因交易细节并未公开，消息人士不愿具名。

消息人士称，在第二轮竞标后，渣打将通过评估决定该所谓银行保险业务的优先竞标者，而竞争非常激烈。