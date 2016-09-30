《中国企业债发行日程表》--9月30日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *陕西高速公路 10 可续期 10/12簿记建档 -- AA+ 10/13-10/14 华福证券 建设集团 (每五年重定价，每五年末主体评级AA或以上发行人有续期选择权) ========================================================================================= *成都锦都工业 10 7 10/12簿记建档 -- AA 10/13-10/14 东方花旗证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *贵州凯里城镇 11 7 10/12簿记建档 -- AA 10/13-10/17 国海证券 建设投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 株洲高科集团 11.3 7 9/27簿记建档 3.78% AA+ 9/28-10/10 国海证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) 西部证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *建湖县城市 10 5 10/12簿记建档 -- AAA 10/13-10/18 申万宏源证券 建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *益阳市县域创新 12 7 10/12簿记建档 -- AA 10/13-10/17 兴业证券 创业基地集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人土地使用权等担保) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次