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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 16:37 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月30日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*陕西高速公路  10     可续期 10/12簿记建档     --       AA+      10/13-10/14  华福证券
建设集团      (每五年重定价，每五年末主体评级AA或以上发行人有续期选择权) 
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*成都锦都工业  10        7   10/12簿记建档     --       AA       10/13-10/14  东方花旗证券
建设投资        (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*贵州凯里城镇  11        7   10/12簿记建档     --       AA       10/13-10/17  国海证券
建设投资公司城市停车场建设专项债    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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株洲高科集团   11.3      7   9/27簿记建档     3.78%     AA+      9/28-10/10   国海证券
                (第3-7年末分别偿还20%本金)                                    西部证券
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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*建湖县城市     10       5   10/12簿记建档     --       AAA     10/13-10/18   申万宏源证券
建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) 
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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*益阳市县域创新  12      7   10/12簿记建档      --        AA     10/13-10/17  兴业证券
创业基地集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人土地使用权等担保)
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注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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