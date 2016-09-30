意大利金融：经济部长称意大利西雅那银行的救助计划将会奏效

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透米兰9月30日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周五在接受一家报纸采访时说，摩根大通 和Mediobanca 共同制定的意大利西雅那银行(Banca MPS) 救助计划设计得很好，将会取得成功。
“我绝对相信该计划能够奏效，”帕多安向意大利新闻报称。
他还说，原定的出售政府去年11月曾救助的四家小型银行的截止日期9月30日将被延后。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。