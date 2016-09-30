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货币新闻 | 2016年 9月 30日 星期五 14:32 BJT

意大利金融：经济部长称意大利西雅那银行的救助计划将会奏效

路透米兰9月30日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周五在接受一家报纸采访时说，摩根大通 和Mediobanca 共同制定的意大利西雅那银行(Banca MPS) 救助计划设计得很好，将会取得成功。

“我绝对相信该计划能够奏效，”帕多安向意大利新闻报称。

他还说，原定的出售政府去年11月曾救助的四家小型银行的截止日期9月30日将被延后。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)

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