意大利金融：经济部长称意大利西雅那银行的救助计划将会奏效

路透米兰9月30日 - 意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周五在接受一家报纸采访时说，摩根大通 和Mediobanca 共同制定的意大利西雅那银行(Banca MPS) 救助计划设计得很好，将会取得成功。

“我绝对相信该计划能够奏效，”帕多安向意大利新闻报称。